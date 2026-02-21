Konya’da bugün vefat edenler 21 Şubat 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MUSTAFA TAŞÇI
|
ÜSKÜDAR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSA TÜRKOĞLU
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
CEYLANİ BÜYÜKŞAHİN
|
GÖZLÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ADNAN GÖNÜL
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
RAHİLE KILINÇ
|
HADİM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NACİYE GÜLDÜ
|
PAZARCIK
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HUDE ÇOLAK
|
LAZKİYE/SURİYE
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
MEHMET AYDIN
|
TULASA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SEYİT TAVLI
|
AKSARAY
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
FATMA BAYRAM
|
SÖĞÜT
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
EMİNE ARIÇELİK
|
ODUNCU
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ALİ ÜSTÜN
|
KARACAKUYU
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
İBRAHİM EKMEKCİGİL
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ADİLE YILDIZ
|
HORASAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ ÇİL
|
MERAM
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
HAVVA ÖZDEN
|
AVDUL
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KAZEL
|
YENİKUYU
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AHMET KOÇ
|
AVDAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
REYAN EL ALİ
|
MERAM
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi