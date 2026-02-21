GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 21 Şubat 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 21 Şubat 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Şubat 2026 Cumartesi günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUSTAFA TAŞÇI

ÜSKÜDAR
28-06-1988

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSA TÜRKOĞLU

KONYA
26-10-1983

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CEYLANİ BÜYÜKŞAHİN

GÖZLÜ
02-05-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

ADNAN GÖNÜL

KONYA
04-06-1956

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

RAHİLE KILINÇ

HADİM
27-11-1953

YAZIR MEZARLIĞI

NACİYE GÜLDÜ

PAZARCIK
09-04-1951

ARAPLAR MEZARLIĞI

HUDE ÇOLAK

LAZKİYE/SURİYE
07-01-1973

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MEHMET AYDIN

TULASA
01-05-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEYİT TAVLI

AKSARAY
15-05-1977

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

FATMA BAYRAM

SÖĞÜT
03-09-1938

ELMACI MEZARLIĞI

EMİNE ARIÇELİK

ODUNCU
21-01-1928

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ ÜSTÜN

KARACAKUYU
25-08-1934

YAĞBASAN MEZARLIĞI

İBRAHİM EKMEKCİGİL

KONYA
20-01-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

ADİLE YILDIZ

HORASAN
03-01-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ÇİL

MERAM
28-06-1997

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

HAVVA ÖZDEN

AVDUL
15-08-1968

BEDİR MEZARLIĞI

MUSTAFA KAZEL

YENİKUYU
24-11-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET KOÇ

AVDAN
15-04-1966

YAZIR MEZARLIĞI

REYAN EL ALİ

MERAM
28-10-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

