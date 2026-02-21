Konya Büyükşehir Mukaddes Emanetleri bu yıl da Konyalılarla buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da mübarek Ramazan ayında mukaddes emanetleri Konyalılarla buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez geçen yıl Ramazan ayında açtıkları “Mukaddes Emanetler” sergisinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Sergimiz bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sabah 10.00, akşam 10.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Ramazan’ın ruhuna uygun bir sergi oldu. İçeriye adım attığınız ilk andan itibaren insanın duygulanmaması hakikaten mümkün değil. Konyalıları bu güzel sergiye davet ediyorum” dedi.

Bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı ilahiler ve dualar eşliğinde yapıldı.

DOLU DOLU BİR RAMAZAN AYI YAŞANACAK

Açılışta konuşan Türkiye'nin önemli mukaddes eser emanetçilerinden Erol Güzel, Konya'nın maneviyatın doruk noktası bir şehir olduğunu belirterek, "Sağ olsun Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımız da gerçekten bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Sayın Başkanımız burada seveni, sevdiğiyle buluşturuyor, aşıkları buluşturuyor. Resulullah Efendimizin aşkıyla yananları Sayın Başkanımız burada Konya halkıyla buluşturuyor. İnşallah çok güzel bir sergi olacak, aslında sergi alanı değil bir ziyaret alanı. Burada bu ziyarete bir ay süre verdik. İnşallah dolu dolu geçecek bir Ramazan ayı yaşanacak. Dolu dolu maneviyat yaşanacak. Ziyaretçilerimiz, Resulullah Efendimizin Asr-ı Sadetten günümüze bütün emanetleriyle yüzleşip, Efendimizi daha çok tanıma, anlama fırsatı bulacaktır” dedi.

"İÇERİYE ADIM ATTIĞINIZ İLK ANDAN İTİBAREN İNSANIN DUYGULANMAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Erol Güzel'e koleksiyonundaki eserleri Konya ile buluşturduğu için teşekkür ederek, "Erol Güzel bey, bu yıl da bu nezaketi gösterdi. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu'nda çok yoğun bir ziyaretçi vardı. Bu yıl inşallah Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sabah 10.00, akşam 10.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Kabe örtülerinden sakalı şeriflere kadar, Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eseri Konyalılarla buluşturuyoruz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir sergi oldu. İçeriye adım attığınız ilk andan itibaren insanın duygulanmaması hakikaten mümkün değil. Konyalıları Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki bu güzel sergiye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifini ve kutlu risalet yolculuğunu anlatmak amacıyla hazırlanan Siyer Sergisi'nin de Taş Bina'da yoğun ilgi gördüğünü anımsatan Başkan Altay, "Bu yıl Taş Bina'da başka bir sergimiz var. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan dijital bir siyer sergimiz var. İnşallah vatandaşlarımızı oradaki sergiye de bekliyoruz” diye konuştu.

Serginin açılışına İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Müftüsü Ali Öge ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu