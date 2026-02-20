GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da aile yapısı güçleniyor: 2026 yılının ilk toplantısı yapıldı

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)” kapsamında yerel düzeyde yürütülecek çalışmalar ele alındı.



Aile kurumunun korunması, aile bağlarının güçlendirilmesi, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve aile odaklı hizmetlerin daha etkin sunulmasına ilişkin başlıkların görüşüldüğü toplantıda; aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin güçlendirilmesi, aileye duyarlı çevre politikalarının geliştirilmesi ile afet ve acil durumlara karşı ailelerin bilgilendirilmesi konuları değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, il genelinde aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen mevcut çalışmalar ile eylem planında yer alan hedefler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantı, yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kurum müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

