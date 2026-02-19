Konya’da kaybolan 11 yaşındaki Elif bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki Elif'ten sevindirici haber geldi.
KAYIP İHBARI SABAH SAATLERİNDE YAPILDI
Edinilen bilgilere göre Elif, sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
POLİS VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Emniyet ekipleri çevrede detaylı inceleme yaparken, arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda küçük kızın yeri tespit edildi. Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
AİLESİNE TESLİM EDİLECEK
Yapılan ilk açıklamalarda Elif'in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.
