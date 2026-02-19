Selçuklu’da Ramazan bereketi ilk teravihle başladı

Selçuklu’da Teravih Buluşmaları Kılınçarslan Mahallesi’nde başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kibrit Camii’nde namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da Ramazan bereketi ilk Teravih Buluşmasıyla başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi Kibrit Camii'nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan-ı Şerif'in birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni eden Başkan Pekyatırmacı vatandaşların mübarek ayını tebrik etti.

Teravih programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı, Ramazan boyunca geleneksel Teravih Buluşmaları ile farklı mahallerde bu ayın manevi coşkusunu vatandaşlarla paylaşacak.

Başkan Pekyatırmacı: "Bizleri Ramazan'ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize hamd olsun”

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu yıl ilk teravih heyecanını Kibrit Camii'nde hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Aynı safta buluşarak Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte teneffüs ettik. Bizleri Ramazan'ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Bu müstesna ayın; bolluk, bereket, sağlık ve esenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularımızı artıran bu mübarek ayın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na da ulaştırsın” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu