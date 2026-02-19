Konya’da nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymadı, kaçarken uyuşturucuyu sokağa attı

Konya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu otomobil kaçarken, ara sokaklara giren araç içerisinde bulunanlar uyuşturucu maddeyi attı. Bir süre daha kaçıp polise yakalanan otomobilin sürücüsü, ‘üzerimde bir şey yok’ savunması yaparken, polis ekiplerince sokak üzerinde yapılan çalışmalarda araçtan atılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Yunuslar merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi üzerinde şüphe üzerine 42 CPL 99 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü tüm uyarılara rağmen Fetih Caddesinden Adliye istikametine kaçtı ve cadde üzerinden geri dönüş yaparak ara sokaklara girip bir süre izini kaybettirmeye çalıştı.

Bu sırada araçta bulunan diğer 2 kişi ise yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi araçtan fırlattı. Bir süre sonra araç polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi, araçtan indirilerek üst araması ve kimlik kontrolü yapılmasının ardından gözaltına alındı. Polis memurunun üzerinde bir şey var mı sorusuna ehliyetsiz olduğu öğrenilen araç sürücüsü B.Ö., ‘Üzerimde bir şey yok' savunması yaptı.

Araçtan atılan uyuşturucu madde bulundu

Şahısların işlemlerinin ardından polis ekiplerince araçtan atılan uyuşturucu maddelerin bulunması için sokak üzerinde araçların altları, bina köşelerinde arama yapıldı. Şahısların attıkları bir miktar uyuşturucu madde ekiplerce ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araçta bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA