SPOR Haberleri

Konyalı teknik direktör Play off yarışında

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı teknik direktör Play off yarışında
Konyalı teknik direktör Mehmet Yıldırım, 2. Lig takımlarından Adana 01 ile anlaştı.

Sezon başında 1. Lig takımlarından Keçiören'de görev alan tecrübeli teknik adam, ligin kalan kısmında Adana 01'i play off'tan 1. Lig'e çıkarabilmek için mücadele edecek. Daha önce çeşitli dönemlerde görev aldığı 1922 Konyaspor ve Karaman FK'yi ligde tutmayı başaran Mehmet Yıldırm, bu kez Adana 01 ile şampiyonluk yarışında olacak. 

İmza töreni sonrası sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Konyalı teknik direktör Mehmet Yıldırm, ‘Yeni bir kulüp, yeni bir hedef. Bismillah!' İfadelerini kullandı. Mehmet Yıldırm, idareindeki Adana ekibi, hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bekir Turan) 

