KONTV MUKABELE SAATLERİ! 2026 Ramazan Ayı KONTV’de mukabele kaçta yayınlanacak?

Rahmet ve bereket iklimi mübarek Ramazan ayında mukabele geleneği bu yıl da sürdürülecek. 2026 Ramazan Ayı KONTV’de mukabele kaçta yayınlanacak?

KONTV RAMAZAN GELENEĞİ

KONTV'de yayınlanan Ramazan mukabelesi büyük ilgi görüyor. Bu yıl da KONTV'de her gün 2 farklı saatte mukabele yayını yapılacak. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek isteyenler mukabele yayınını takip ederek cüz cüz ilerleyebilecek.

KONTV MUKABELE SAATLERİ

KONTV ekranlarında yayınlanacak Ramazan mukabelesi için saatler belirlendi. İlk mukabele yayını saat 11.00'de başlayacak. Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü bu yayın takip edilebilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi dileyenler sahur sonrasında yayınlanan mukabeleyi de takip edebilecek.

KONTV'de iftar ve sahur!

KONTV, Ramazan özel yayınlarını da duyurdu. İftar ve Sahur vakitlerinde Mevlana Meydanı'ndan yapılacak canlı yayınlarla Ramazan sevinci paylaşılacak. İftara Doğru programı Mehmet Akif Balcı, Sahur Vakti Programı ise Halil İbrahim Coşkun'un sunumuyla Ramazan ayı boyunca ekranda olacak.

Kaynak: Haber Merkezi