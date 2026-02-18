GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,92
EURO
51,94
STERLİN
59,68
GRAM
7.279,65
ÇEYREK
12.008,58
YARIM ALTIN
23.937,09
CUMHURİYET ALTINI
47.670,40
KONYA Haberleri

KONTV MUKABELE SAATLERİ! 2026 Ramazan Ayı KONTV’de mukabele kaçta yayınlanacak?

- Güncelleme Tarihi:

KONTV MUKABELE SAATLERİ! 2026 Ramazan Ayı KONTV’de mukabele kaçta yayınlanacak?
Rahmet ve bereket iklimi mübarek Ramazan ayında mukabele geleneği bu yıl da sürdürülecek. 2026 Ramazan Ayı KONTV’de mukabele kaçta yayınlanacak?

KONTV RAMAZAN GELENEĞİ

KONTV'de yayınlanan Ramazan mukabelesi büyük ilgi görüyor. Bu yıl da KONTV'de her gün 2 farklı saatte mukabele yayını yapılacak. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek isteyenler mukabele yayınını takip ederek cüz cüz ilerleyebilecek.

KONTV MUKABELE SAATLERİ

KONTV ekranlarında yayınlanacak Ramazan mukabelesi için saatler belirlendi. İlk mukabele yayını saat 11.00'de başlayacak. Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü bu yayın takip edilebilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi dileyenler sahur sonrasında yayınlanan mukabeleyi de takip edebilecek.

KONTV'de iftar ve sahur!

KONTV, Ramazan özel yayınlarını da duyurdu. İftar ve Sahur vakitlerinde Mevlana Meydanı'ndan yapılacak canlı yayınlarla Ramazan sevinci paylaşılacak.  İftara Doğru programı Mehmet Akif Balcı, Sahur Vakti Programı ise Halil İbrahim Coşkun'un sunumuyla Ramazan ayı boyunca ekranda olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER