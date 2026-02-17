Başkan Kılca’dan ramazan ayı mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan Ayı’nın başlaması dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm İslam âleminin Ramazan Ayı'nı yayımladığı bir kutlama mesajıyla tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca'nın Ramazan Ayı mesajı şu şekilde; "Rahmet ve bereket iklimi olan, gönüllerin yumuşadığı, manevi atmosferin tüm kalbimizi sardığı mübarek Ramazan ayına yeniden kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ramazan; gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna bir zaman dilimidir. İnsan olarak birbirimize karşı taşıdığımız değer ve hassasiyetler, Ramazan'ın feyziyle daha da anlam kazanır. Aynı sofrada buluşmak ve dualara hep birlikte "âmin” demek; aramızdaki sevgi ve muhabbeti besleyerek kardeşlik bağlarımızı güçlendiren kutlu bir buluşmadır. Bu kutlu birlikteliğin hayata yansıyan en güzel tezahürü ise şüphesiz ikram ve infakta bulunarak mahzun gönüllere sevinç ve huzur vesilesi olabilmektir. İşte bu bilinçle, bu yılda da her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ulaşacak; bir lokma ekmeği, bir tatlı gülümsemeyi, samimi bir duayı paylaşacak ve dayanışma ruhunu Karatay'ın her köşesinde yaşatacağız. Bu müstesna vakitlerin kıymetini bilerek gönüllerimizi arındıralım; çalmadık kapı, girmedik tek bir gönül bırakmayalım. Duamız odur ki; Ramazan geride bıraktığımız izlere şahit olarak bizden razı bir şekilde ayrılsın ve bu güzel ayın kazananı biz olalım.

Tüm bu güzelliklerin yanında Ramazan, Rabbimize yaklaşmamız için de eşsiz bir fırsattır. Açlıkla sabrı, susuzlukla şükrü öğrenirken; kıldığımız teravihlerle ve okuduğumuz Kur'an'la, O'na bir adım daha yaklaşırız. Nefsimizi terbiye etme, maneviyatımızı güçlendirmek için bu ay, benzersiz bir fırsattır. Bu ayın bereketinden ve feyzinden istifade ederek 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde gönlümüzde misafir edelim.

Bu kıymetli günlerin, gecelerin hürmetine İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve dünya üzerindeki tüm zulümlerin son bulmasına, yeryüzünün selametine, insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Paylaşmanın bereketiyle bu mübarek ayın memleketimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.''

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu