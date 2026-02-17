GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği’nde başkanlık seçim çalışmaları başladı!

Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği’nde başkanlık seçim çalışmaları başladı!

Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği seçime gidiyor.

Birlik başkanlığına adaylığını açıklayan Kemal Tekin, basın toplantısının ardından ilk ziyaretini mevcut başkan Nazif Karabulut'a gerçekleştirdi.



Karabulut'tan Tekin'e Destek Mesajı

Ziyarette konuşan Nazif Karabulut, adaylık sürecine ilişkin iyi dileklerini ileterek, "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Biliyorsunuz uzun yıllardır Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanlığını yapıyorduk. Kurucusuyum oranın. Ben devraldığımda tek odalı bir yerden aldım. Üretici birliğini güçlendirerek 150 olan üye sayısını bugün yaklaşık 6 bine ulaştırdık” dedi.



"Gençlere Bırakmak Lazım"

Görevi gençlere bırakma zamanının geldiğini ifade eden Karabulut, "Vakti saati geldi, gençlere bırakmak lazım. Bu koltuklar babamızın yeri değil. 20-25 yıldır başkanlık yapıyoruz. O dönem karar aldım”  ifadelerini kullandı.



Seçimin Birlik İçinde Geçmesi Temennisinde Bulundu

Seçim sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Karabulut, "Adaylığını açıklayan ilk sizler oldunuz, ayaklarınıza sağlık. Genç bir ekip kurulmuş. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu ekibin başarılı olacağına inanıyorum. Tabii bu bir seçim, başka adaylar da olabilir. Allah kime nasip ederse o kazanacak. Kırmadan, dökmeden, besicilere yakışan bir seçim olsun. 25 yıldır hizmet ettiğim bu görevden genel kurulda güzel bir şekilde ayrılacağım” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan adayı Kemal Tekin ve beraberindeki heyet tarafından Karabulut'a hediye takdim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

