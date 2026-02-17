İç Anadolu’da yağışlar etkili oldu: Tuz Gölü’nde su seviyesi yükseliyor

İç Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde su seviyesinin artmasına neden oldu.
Zaman zaman kuraklık tehdidiyle gündeme gelen gölde, yağışların ardından yüzey alanında gözle görülür bir genişleme yaşandı.
Bölge halkı ve çevreciler tarafından memnuniyetle karşılanan gelişme, özellikle tarım ve ekosistem açısından umut verdi. Yağışlarla birlikte göl çevresindeki tuz tabakasının yer yer suyla kaplandığı, bazı bölgelerde ise küçük su birikintilerinin birleşerek daha geniş alanlar oluşturduğu gözlemlendi.
Özellikle flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü için önemli bir yaşam alanı olan göl, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
