Konya’da tarım alanları su altında! Hasar tespit çalışması başladı

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi sınırlarından doğarak Bozkır Barajı'nı besleyen Göksu Nehri, bölgede etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının etkisiyle yatağına sığmadı.
Nehir debisinde ciddi artış yaşandı
Taşan nehir, çevrede bulunan tarım arazilerini su altında bıraktı. Son günlerde bölgede etkisini artıran yağmur ve kar erimeleri sonucu nehir debisinde ciddi artış yaşandı.
Çok sayıda tarla zarar gördü
Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte nehir kenarında bulunan çok sayıda tarla zarar gördü.
Hadim ve Derebucak'ta yerinde inceleme
Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Ömer Gelmez, ilçedeki üretim alanlarında yürütülen hasar tespit, kontrol ve değerlendirme çalışmalarını yerinde takip etti.
Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Aybars Yiğit de Derebucak'ta incelemelerde bulunarak ekiplerin saha çalışmalarına eşlik etti.
Ekili ve dikili alanlarda detaylı çalışma gerçekleşti
Teknik ekipler, özellikle ekili ve dikili alanlarda meydana gelen zararların boyutunu belirlemek üzere kapsamlı hasar tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik gerekli raporlama ve değerlendirme süreçleri işletiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman üreticilerin yanında olunduğu bir kez daha vurgulandı.
Kaynak: Haber Merkezi