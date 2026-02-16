GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da tarım alanları su altında! Hasar tespit çalışması başladı

- Güncelleme Tarihi:


Konya’da etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen ve oluşabilecek su baskınları ile tarımsal zararların tespiti amacıyla il ve ilçe müdürlüklerine bağlı teknik ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi sınırlarından doğarak Bozkır Barajı'nı besleyen Göksu Nehri, bölgede etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının etkisiyle yatağına sığmadı.

Nehir debisinde ciddi artış yaşandı

Taşan nehir, çevrede bulunan tarım arazilerini su altında bıraktı. Son günlerde bölgede etkisini artıran yağmur ve kar erimeleri sonucu nehir debisinde ciddi artış yaşandı.

Çok sayıda tarla zarar gördü

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte nehir kenarında bulunan çok sayıda tarla zarar gördü.

Hadim ve Derebucak'ta yerinde inceleme

Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Ömer Gelmez, ilçedeki üretim alanlarında yürütülen hasar tespit, kontrol ve değerlendirme çalışmalarını yerinde takip etti.

Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Aybars Yiğit de Derebucak'ta incelemelerde bulunarak ekiplerin saha çalışmalarına eşlik etti.

Ekili ve dikili alanlarda detaylı çalışma gerçekleşti

Teknik ekipler, özellikle ekili ve dikili alanlarda meydana gelen zararların boyutunu belirlemek üzere kapsamlı hasar tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik gerekli raporlama ve değerlendirme süreçleri işletiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman üreticilerin yanında olunduğu bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

