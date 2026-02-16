Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Cem Hayırlıoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Şehir yaşamında hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının yaygınlaştırılması ile sosyal yardımlaşmanın artırılması gibi birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Selçuklu Kent Konseyi, yeni dönem başkanını ve yürütme kurulu üyelerini belirlemek üzere genel kurulda bir araya geldi. Yapılan seçim sonucunda aynı zamanda Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi olan Cem Hayırlıoğlu, Selçuklu Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçildi.



Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'na AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Saliha Acar, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, Selçuklu Kent Konseyi üyeleri ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.







Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Hayırlıoğlu, "Kent Konseyleri; yönetim ile vatandaşlar arasında bir köprü görevindedir”



Kent Konseylerinin ortak aklın, istişare kültürünün ve katılımcı demokrasinin en önemli zeminlerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, "Kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren; kamu, yerel yönetim, sivil toplum ve vatandaş arasında köprü görevi gören önemli yapılardır. Bugüne kadar yürütmekte olduğum Selçuklu Kent Konseyi Başkanlığı görevimde, temel önceliğimiz; Selçuklumuzda ortak aklı güçlendirmek, toplumsal katılımı artırmak ve şehrimizin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sunmak olmuştur. Bu süreçte; gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebildiği ve projeler üretebildiği Gençlik Meclisimizi, kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen Kadın ve Aile Meclisimizi, çevre bilincini artırmayı hedefleyen Sıfır Atık ve Çevre Meclisimizi daha etkin ve üretken bir yapıya kavuşturmak için gayret gösterdik. Düzenlediğimiz çalıştaylar, eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri, çevre farkındalık etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleriyle Selçuklumuzun sosyal dokusuna katkı sağlamaya çalıştık” dedi.







Cem Hayırlıoğlu, "Kent Konseyi olarak ortak sorumluluk anlayışıyla Selçuklumuza hizmet etmeye devam edeceğiz”



Birlikte düşünmenin, birlikte üretmenin ve birlikte yönetme kültürünü geliştirmenin ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün daha net gördüklerine vurgu yapan Hayırlıoğlu, "Çünkü şehirler sadece fiziki yatırımlarla değil; güçlü sosyal bağlarla, bilinçli bireylerle ve ortak sorumluluk anlayışıyla büyür. Bugün gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuz da bu anlayışın bir tezahürüdür. Kent Konseyimiz, katılımcı yapısını koruyarak, şeffaflık ve istişare ilkeleri doğrultusunda yoluna devam etmektedir. Selçuklumuz; köklü tarihi, güçlü kurumsal yapısı ve dinamik nüfusuyla Konya'mızın lokomotif ilçesidir. Bizler de Kent Konseyi olarak bu güçlü yapıya katkı sunmaya, ortak aklı büyütmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz. Genel Kurulumuzun; Selçuklumuz için hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını temenni ediyor, katılımlarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu