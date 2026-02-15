Konya’da kaynak patladı! Yol ulaşıma kapandı

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Eğiste Mahallesi'nde Gelincik Kaynağı'nın debisinin aniden yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı. Taşan su, yol güzergâhını tamamen kaplayarak araç geçişini imkânsız hale getirdi.
SU TAŞKINI ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ
Mahallede etkili olan taşkın nedeniyle günlük ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Vatandaşlar, kaynaktan taşan suyun kısa sürede yolu kapladığını ve özellikle araçların ilerlemekte büyük zorluk yaşadığını belirtti. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi, çevredeki alanlarda da etkisini gösterdi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Taşkın anı, Mehmet Kandemir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde suyun yüksek debiyle akarak yolu kapattığı ve çevrede geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.
GÖKSU NEHRİ'NE SU AKIŞI ARTTI
Taşkına neden olan Gelincik Kaynağı'nın, bölgedeki önemli su kaynaklarından biri olduğu ve özellikle Göksu Nehri'ne önemli miktarda su sağladığı biliniyor. Debideki artışla birlikte nehre ulaşan su miktarında da yükseliş yaşandığı değerlendiriliyor.
(Cumali Özer)