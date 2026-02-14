Selde mahsur kalan inekler boğulmaktan kurtarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri’nin taşması sonucu selde boğulmak üzere olan inekler AFAD ve Manisa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
Son yılların en yüksek yağışını alan Manisa'da Gediz Nehri ve bağlı derelerin taşması sonucu bir çok bağ evi ve hayvan damı sular altında kaldı.
Hayvanlarının sel suları nedeniyle boğulma tehlikesinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, suya gömüle hayvan damından kurtardı.
İnekleri güvenli bölgeye getiren ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
