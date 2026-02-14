Modem ve router fiyatlari el yakacak!

Yapay zeka çılgınlığı faturayı son kullanıcıya kesti. Counterpoint Research’ün son verilerine göre, modem ve router gibi cihazlarda kullanılan bellek fiyatları son bir yılda tam 7 kat artış gösterdi. Telekom devleri, internet altyapı çalışmalarını yavaşlatma riskiyle karşı karşıya.

Teknoloji dünyası son bir yıldır yapay zeka sunucularına odaklanmışken, bu durumun yan etkileri hiç beklenmedik bir yerden, evimizdeki internet kutularından çıktı. Counterpoint Research tarafından yayımlanan güncel pazar analizi bizlere, bellek (DRAM ve NAND) maliyetlerindeki devasa artışın, genişbant internet cihazları üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdi.



AKILLI TELEFONLARI SOLLADI



Haberin detaylarına göre, akıllı telefonlarda kullanılan bellek fiyatları son 9 ayda 3 kat artarken, modem ve router gibi cihazlarda kullanılan "tüketici tipi” belleklerin fiyatı tam 7 katına fırladı. Bu durumun temel sebebi ise çip üreticilerinin, yüksek kâr marjı sunan yapay zeka sunucularına öncelik vererek, standart ev elektroniği için ayrılan üretim kapasitesini daraltması.



MALİYET TABLOSU ALTÜST OLDU



Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, bir router'ın toplam üretim maliyetinin sadece yüzde 3'ünü oluşturan bellek birimleri, bugün maliyetin yüzde 20'sinden fazlasını kaplıyor. Sektör temsilcileri, bu maliyet artışının doğrudan tüketiciye yansıyacağını ve yeni nesil modemlere ulaşmanın çok daha pahalı hale geleceğini belirtiyor.



FİBER YATIRIMLARINA ‘BELLEK' FRENİ



Kriz sadece bireysel kullanıcıyı değil, büyük telekom operatörlerini de köşeye sıkıştırmış durumda. Fiber ve sabit kablosuz erişim altyapısını yaygınlaştırmayı hedefleyen operatörler, cihaz tedarikinde yaşanan bu darboğaz nedeniyle kurulum takvimlerini revize etmek zorunda kalabilir. Analistler, "Bellek Kışı" olarak adlandırılan bu sürecin 2026'nın ortalarına kadar sürebileceği konusunda uyarıyor. Piyasa uzmanlarına göre, elinde stok olan markalar bir süre daha mevcut fiyatları koruyabilse de, önümüzdeki aylarda raflardaki ağ ürünlerinde belirgin bir fiyat güncellemesi kaçınılmaz görünüyor.



SOSYAL MEDYADA ‘KİMLİK' DÖNEMİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir adımın sinyalini verdi. Bakan Gürlek, platformlara gerçek kimlikle girilmesini öngören bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Dijital dünyada hukuksuzluğa yer yok” mesajı verdi.

Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yargı reformu stratejilerine hız veren Bakan Akın Gürlek, dijital mecralardaki denetimsizlik ve anonim hesaplar üzerinden işlenen suçlara karşı sert bir önlem paketini gündeme taşıdı. Sosyal medya platformlarının hukuktan ayrı bir alan olmadığını vurgulayan Gürlek, sahte hesaplar üzerinden yürütülen operasyonların önüne geçmek için radikal bir değişikliğe gidileceğini duyurdu.



"KLAVYE ARKASINA SAKLANMA DÖNEMİ BİTECEK”



Bakanlık bünyesinde yürütülen teknik çalışmaların detaylarına değinen Gürlek, sosyal medya kullanıcılarının gerçek kimlik bilgileriyle doğrulanması üzerine bir altyapı hazırlığında olduklarını belirtti. Kişilik haklarına saldırı, dezenformasyon ve siber zorbalık vakalarındaki artışa dikkat çeken Gürlek, "Sosyal medyaya artık gerçek kimlikle girilecek. Vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve hukuki süreçleri hızlandırmak adına bu düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir. Kimse takma isimlerin arkasına saklanarak suç işleyemeyecek,” ifadelerini kullandı.



YARGI SÜREÇLERİ HIZLANACAK



Mevcut sistemde anonim hesapların tespit edilmesinde yaşanan bürokratik engellerin ve teknolojik zorlukların yargı yükünü artırdığını ifade eden Bakan Gürlek, yeni düzenleme ile birlikte suç duyurularına konu olan dijital materyallerin çok daha hızlı işleme alınacağını kaydetti. Düzenlemenin, ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil, aksine başkalarının haklarına saldırıyı önlemek amacıyla kurgulandığı belirtiliyor.

