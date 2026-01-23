E-postanıza Gelen Onay Kodları Aslında Birer “Dijital Kapı Zorlaması’’

Bıktıran Microsoft onay kodları ve bitmek bilmeyen yurt dışı giriş denemeleri... Eğer sizin de telefonunuza durduk yere "Giriş için bu kodu kullanın" mesajları geliyorsa, yalnız değilsiniz. Şifre değiştirmekle geçmeyen bu tacizden kurtulmanın aslında çok basit ama pek bilinmeyen bir yolu var.

Birçok kişi şifresini ne kadar karmaşık yaparsa yapsın, hackerların bot sistemleri e-posta adresinizi bir kez hedef listesine ekledi mi peşinizi bırakmıyor. Brezilya'dan, Çin'den ya da Rusya'dan gelen o bildirimler aslında birinin kapınızın kilidini sürekli kurcaladığını gösteriyor. Anahtarı değiştirseniz bile o kişi kapıda durmaya devam ediyor.

Çözüm "Kapıyı Ortadan Kaldırmak"

Bu sorundan muzdarip bir kullanıcıysanız şu yöntem sizin için "hayalet modu" etkisi oluşturuyor ve sorununuzu bıçak gibi kesiyor. Strateji şu: Hesabınızı silmiyorsunuz ama saldırganın bildiği o eski e-posta adresini giriş trafiğine tamamen kapatıyorsunuz.

Bunun için Outlook ayarlarına girip kendinize yeni bir "alias" yani takma ad oluşturmanız gerekiyor. Yeni bir mail adresi belirledikten sonra, siber saldırganların elinde olan eski adresinizin "oturum açma yetkisini" iptal ediyorsunuz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus eski birincil giriş adresinizi KESİNLİKLE tamamen silmiyorsunuz. Sadece giriş yetkisini iptal ediyorsunuz.

Sonuç? Siz eski mail kutunuzu kullanmaya, maillerinizi almaya devam ediyorsunuz ama saldırgan o eski adresle giriş yapmaya çalıştığında karşısına "Böyle bir hesap yok" uyarısı çıkıyor. Yani hırsızın bildiği kapıyı tamamen duvarla örüp, kendinize kimsenin bilmediği gizli bir giriş açmış oluyorsunuz.

Şifre Artık İkinci Planda

Bu yöntem aslında şifre güvenliğinden bile daha etkili. Çünkü saldırgan e-postanızı sistemde bulamadığı için şifrenizi deneme aşamasına bile geçemiyor. Eğer telefonunuza her gün onlarca bildirim geliyorsa, vaktinizi şifre güncellemekle harcamak yerine bu "takma ad" yöntemini uygulamanız sizi bu sorundan tamamen kurtarmaya yeterli olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi