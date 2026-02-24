GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Whatsapp’a milyonların beklediği özellik geliyor

Milyonlarca kullanıcının uzun süredir beklediği özellik sonunda gündeme geldi. WhatsApp, özellikle doğum günü ve özel gün kutlamalarını unutma sorununa çözüm olacak mesaj planlama sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mesajlarını belirledikleri tarih ve saatte otomatik olarak gönderebilecek.

MESAJLAR İSTENİLEN TARİH VE SAATTE OTOMATİK GÖNDERİLECEK

Test aşamasında olduğu belirtilen sistem sayesinde kullanıcılar, yazdıkları mesajları ileri bir tarihe planlayabilecek. Belirlenen saat geldiğinde mesaj, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan otomatik olarak karşı tarafa iletilecek.

Özelliğin hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilmesi bekleniyor. Özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve hatırlatma amaçlı mesaj gönderenler için büyük kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

iOS BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Shiftdelete.net tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni özellik uygulamanın test sürümlerini inceleyen WABetaInfo tarafından keşfedildi.

Söz konusu yenilik, iOS için yayınlanan 26.7.10.72 kodlu beta sürümünde tespit edildi. "Planlanmış Mesajlar” adıyla sunulması beklenen sistemin, düzenli iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

"PLANLANMIŞ MESAJLAR” SEKMESİ GELİYOR

Planlanan mesajların, sohbet bilgi ekranında yer alacak özel bir "Planlanmış Mesajlar” sekmesinde listeleneceği ifade ediliyor. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden bekleyen iletileri görüntüleyebilecek ve isterlerse gönderim saatinden önce iptal edebilecek.

Sızdırılan ekran görüntülerine göre sistemin grup sohbetlerinde çalıştığı görülürken, bireysel sohbetler için de aktif edilmesi bekleniyor.

HENÜZ KULLANIMA AÇILMADI

Mesaj planlama özelliği şu an aktif geliştirme aşamasında bulunuyor. Henüz beta kullanıcılarının erişimine sunulmuş değil. Bu nedenle nihai sürümde bazı değişiklikler yapılabileceği ve özelliğin herkese açık versiyonda yayınlanmasının kesin olmadığı belirtiliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

