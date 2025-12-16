GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,37
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi

- Güncelleme Tarihi:

200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi
İtalya’nın kuzeyindeki Stelvio Ulusal Parkı’nda 200 milyon yıldan eski olduğu değerlendirilen binlerce dinozor ayak izine rastlandığı duyuruldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, eylülde bir doğa fotoğrafçısının Stelvio Ulusal Parkı'nda yaptığı keşif, bugün düzenlenen basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, parkta yer alan dik yükseltiler üzerinde binlerce dinozor ayak izi keşfedildi.

Yüzlerce metre boyunca devam eden bu izlerin 200 milyon yıldan öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Bulundukları yüksek rakıma rağmen iyi korunan bu kalıntılarda parmak ve pençe izlerinin de açıkça görüldüğü belirtildi.

Fotoğraflar üzerindeki ilk analizlere göre, izlerin Geç Triyas döneminde yaşayan uzun boyunlu ve küçük kafalı otçul "prosauropod" türü dinozorlara ait olabileceği ifade edildi.

İtalya'nın Milano kentindeki Doğal Tarih Müzesi ve Bergamo Üniversitesi de izlerin keşfedildiği bölgeyi, "Avrupa kıtasında Triyas çağına yönelik rastlanan en önemli fosil yatağı" olarak nitelendirdi.

Alana yürüyerek ulaşılamadığı için izlerin daha kapsamlı incelenmesinde insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER