Konya’daki sabit radar noktaları belli oldu! Yeni ceza limitleri ne kadar?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Ramazan Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak milyonlarca sürücü için Emniyet Genel Müdürlüğü sabit radar konumlarını açıkladı. Şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda 10 km/s toleransla hız ihlalleri kademeli cezalara tabi olacak. Peki Konya’daki sabit radar noktaları nerede? İşte detaylar..

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor. Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.

Konya'da sabit radarların konumları belli oldu.

Sürücülerin hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.

Sabit radarlar, otoyollar ve çevre yollarında üst platformlara kurulan kameralar veya yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız tespit ediyor ve aşım durumunda otomatik ceza kesiyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırlarını şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşma toleransı tanınıyor; bunun üzeri cezaya tabi.

HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:

Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):

6-10 km aşım: 2 bin TL

11-15 km: 4 bin TL

16-20 km: 6 bin TL

21-25 km: 8 bin TL

26-35 km: 12 bin TL

36-45 km: 15 bin TL

46-55 km: 20 bin TL

56-65 km: 25 bin TL

66 km ve üzeri: 30 binTL

Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):

11-15 km aşım: 2 bin TL

16-20 km: 4 bin TL

21-25 km: 6 bin TL

26-30 km: 8 bin TL

31-40 km: 12 bin TL

41-50 km: 15 bin TL

51-60 km: 20 bin TL

61-70 km: 25 bin TL

71 km ve üzeri: 30 bin TL

Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.

KONYA'DA SABİT RADAR NOKTALARI 

Konya'da radarların en yoğun olduğu bölgeler özellikle şehir merkezinden kuzey-güney hattına uzanan ana arterlerde ve çevre yollarında bulunuyor.

Konya – Beyşehir Yolu (Ilgın sapağı çevresi)

Ankara Çevre Yolu – Selçuklu kavşağı hattı

Konya – Karaman D-330 yolu (Meram çıkışı sonrası)

Konya – Afyon D-715 güzergâhı (Kadınhanı rampaları)

Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu

Harita Konya merkezinde ve özellikle kuzey–doğu hattındaki ana yollar üzerinde yoğunlaşmış sabit radar / EDS noktalarını gösteriyor.

Radarların bulunduğu veya yoğunlaştığı bölgeler şunlar:

Aşağıpınarbaşı

Akhan

Yazır

Büyükkayacık

Süleyman Şah Mahallesi

Tatlıcak

Sille Subaşı

Sarayköy

Başak Mahallesi

Ali Ulvi Kurucu Mahallesi

Beybes

Gödene

Erler

Yol güzergâhları (haritada görünen)

D300 Karayolu

D330 Karayolu

D696 Karayolu

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER