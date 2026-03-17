Konya’daki sabit radar noktaları belli oldu! Yeni ceza limitleri ne kadar?

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor. Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.
Konya'da sabit radarların konumları belli oldu.
Sürücülerin hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.
Sabit radarlar, otoyollar ve çevre yollarında üst platformlara kurulan kameralar veya yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız tespit ediyor ve aşım durumunda otomatik ceza kesiyor.
Yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırlarını şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşma toleransı tanınıyor; bunun üzeri cezaya tabi.
HIZ İHLALLERİNE KESİLECEK CEZALAR:
Şehir içi hız ihlalleri (genel limit 50 km/s, ceza 56 km/s'ten başlıyor):
6-10 km aşım: 2 bin TL
11-15 km: 4 bin TL
16-20 km: 6 bin TL
21-25 km: 8 bin TL
26-35 km: 12 bin TL
36-45 km: 15 bin TL
46-55 km: 20 bin TL
56-65 km: 25 bin TL
66 km ve üzeri: 30 binTL
Şehirler arası yollar (çift yönlü 90 km/s, bölünmüş 110 km/s, otoyol 130 km/s, YİD otoyolu 140 km/s):
11-15 km aşım: 2 bin TL
16-20 km: 4 bin TL
21-25 km: 6 bin TL
26-30 km: 8 bin TL
31-40 km: 12 bin TL
41-50 km: 15 bin TL
51-60 km: 20 bin TL
61-70 km: 25 bin TL
71 km ve üzeri: 30 bin TL
Gezici radarlar ve yol kenarı denetim araçları için konum bilgisi paylaşılmıyor; bu araçlar genellikle antenli veya 'Radar Hız Kontrolü' tabelalı noktalarda bulunuyor.
KONYA'DA SABİT RADAR NOKTALARI
Konya'da radarların en yoğun olduğu bölgeler özellikle şehir merkezinden kuzey-güney hattına uzanan ana arterlerde ve çevre yollarında bulunuyor.
Konya – Beyşehir Yolu (Ilgın sapağı çevresi)
Ankara Çevre Yolu – Selçuklu kavşağı hattı
Konya – Karaman D-330 yolu (Meram çıkışı sonrası)
Konya – Afyon D-715 güzergâhı (Kadınhanı rampaları)
Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu
Harita Konya merkezinde ve özellikle kuzey–doğu hattındaki ana yollar üzerinde yoğunlaşmış sabit radar / EDS noktalarını gösteriyor.
Radarların bulunduğu veya yoğunlaştığı bölgeler şunlar:
Aşağıpınarbaşı
Akhan
Yazır
Büyükkayacık
Süleyman Şah Mahallesi
Tatlıcak
Sille Subaşı
Sarayköy
Başak Mahallesi
Ali Ulvi Kurucu Mahallesi
Beybes
Gödene
Erler
Yol güzergâhları (haritada görünen)
D300 Karayolu
D330 Karayolu
D696 Karayolu
(Meltem Aslan)