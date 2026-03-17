AKOM’dan Konya’ya kar uyarısı! Konya’da bayram havası nasıl olacak?

Konya AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava durumu değerlendirmesine göre, kent genelinde hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde ise bazı bölgelerde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN YAĞIŞ GELİYOR

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Çarşamba gününden itibaren Konya'nın güney ve batı kesimlerinden başlayarak aralıklı yağmur görülebilecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Yağışların hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

RÜZGÂR KUZEYDEN ESECEK

Hafta boyunca rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenirken, zaman zaman orta kuvvette ve yer yer kuvvetli rüzgârların görülebileceği bildirildi. Uzmanlar özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların rüzgârın etkisine karşı dikkatli olmalarını öneriyor.

SICAKLIKLAR PERŞEMBEDEN SONRA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının ise Perşembe gününden itibaren düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre sıcaklıkların hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

(Meltem Aslan)