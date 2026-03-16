Konya’da yürek ısıtan olay! Aylarca gizlemiş

Konya'da bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan görevlinin yaptığı iyilik, mahallede büyük takdir topladı. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışan, engelli kızıyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki bir kadının elektrik faturalarını uzun süre boyunca kimseye söylemeden kendi cebinden ödedi.

YAŞLI KADININ DURUMUNU FARK ETTİ

İddiaya göre görevli, sayaç kontrolü ve fatura teslimi için düzenli olarak ziyaret ettiği evde yaşlı kadının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini fark etti. Engelli kızıyla birlikte yaşamını sürdüren kadının maddi sıkıntı yaşadığını anlayan çalışan, ona destek olmak için sessizce bir karar aldı.

FATURALARI GİZLİCE KENDİSİ ÖDEDİ

Görevli, yaşlı kadının elektrik faturalarını her ay kendi imkanlarıyla ödemeye başladı. Faturayı teslim ederken ise kadını mahcup etmemek için yalnızca "Teyze, borcun yok” dedi.

Yaşlı kadının ise kendisine destek olan görevliye her seferinde dua ettiği öğrenildi.

(Bekir Turan)