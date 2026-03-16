Konya’nın Kırmızılı Kadını Sultan Özcan hastaneye kaldırıldı

Sultan Özcan olarak tanınan ve her gün 48 numaralı otobüsle şehir merkezine gelen Konya'nın tanınan isimlerinden biri olan ‘Kırmızılı Kadın', Mevlana Caddesi'nde aniden fenalaştı.
Tedavi altına alındı
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan'ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında da bayılma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Özcan'ın sağlık durumunun şu an iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi