Konya’da tarihi eser operasyonu: 954 sikke ve 102 obje ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
Binlerce Yıllık Eserler Ele Geçirildi
Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda toplam 954 adet sikke ile 102 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.
3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
(Bekir Turan)