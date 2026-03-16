Konya’da tarihi eser operasyonu: 954 sikke ve 102 obje ele geçirildi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 954 adet sikke ve 102 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Binlerce Yıllık Eserler Ele Geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda toplam 954 adet sikke ile 102 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

