Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinden çocuklara bayram sürprizi

Karatay Gençlik Meclisi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen “Arife Çiçeği Programı” kapsamında Karatay’da yaşayan 1200 öksüz ve yetim çocuk bayramlık kıyafet sevinci yaşadı.

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen program kapsamında ilçede ikamet eden öksüz ve yetim çocuklar mağazalara götürülerek bayramlık kıyafetlerini seçti. Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıtan etkinlik, çocukların bayram hazırlıklarına anlamlı bir katkı sundu.

GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Program kapsamında gönüllü gençler de çocukların bayram sevincine ortak oldu. Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri, "Fethedilecek çok gönül var” anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek gönül kazanmanın dünyadaki en kıymetli işlerden biri olduğunu ifade ettiler.

Yapılan her iyiliğin bir gönül kapısını araladığını vurgulayan gönüllüler, bu anlamlı organizasyona destek veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekti. Ramazan Bayramı öncesinde öksüz ve yetim çocukların bayram sevincine ortak olmak istediklerini belirten Kılca, çocukların yaşadığı mutluluğun kendileri için de anlamlı olduğunu ifade etti. Hasan Kılca, çocukların yüzlerindeki tebessümün daim olması için gönüllere dokunan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

