GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,47
EURO
51,50
STERLİN
59,47
GRAM
7.251,22
ÇEYREK
11.965,96
YARIM ALTIN
23.852,14
CUMHURİYET ALTINI
47.501,22
KONYA Haberleri

Çanakkale destanı sanat ve tasarımla gelecek nesillere aktarılıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü“ temalı sergi düzenlendi. Merkez Kampüste açılan sergide, öğrencilerin hazırladığı ve Çanakkale ruhunu, fedakarlık, vatan sevgisi kavramlarını anlatan tasarımlar ile görsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tarihi ve toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" temalı sergi düzenlendi. 

Tüm gücümüzü vatanımızdan alıyoruz 

Açılış töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "İletişim ve Tasarımı Bölümümüzün 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladığı sergiyi büyük bir gururla açıyoruz. Vatan, sadece bir kara parçasından ibaret değildir.

Tüm gücümüzü, şehit kanıyla sulanan, ecdadımızın canını feda ettiği vatanımızdan alıyoruz. 30 Ağustos ve 18 Mart gibi önemli günlerimizi büyük bir coşkuyla anıyoruz. Öğrencilerimizin de bu anlayışı devam ettirdiğini görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. 

İletişim ve Tasarımı Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman da, Çanakkale Zaferi ile ilgili öğrencilerle birlikte bir sergi hazırladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz de bu zaferi tasarım yoluyla anlatmaya çalıştılar" şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle kapılarını açan sergide, öğrencilerin hazırladığı ve Çanakkale ruhunu, fedakarlık, vatan sevgisi kavramlarını anlatan tasarımlar yer alıyor. Sergi, KTO Karatay Üniversitesi C Blok Fuaye Alanı'nda 18 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 

Serginin açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Doç. Dr. Huri Deniz Karcı, Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak ile Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER