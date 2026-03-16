Çanakkale destanı sanat ve tasarımla gelecek nesillere aktarılıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü“ temalı sergi düzenlendi. Merkez Kampüste açılan sergide, öğrencilerin hazırladığı ve Çanakkale ruhunu, fedakarlık, vatan sevgisi kavramlarını anlatan tasarımlar ile görsel çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tarihi ve toplumsal önemine dikkat çekmek amacıyla "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" temalı sergi düzenlendi.

Tüm gücümüzü vatanımızdan alıyoruz

Açılış töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "İletişim ve Tasarımı Bölümümüzün 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladığı sergiyi büyük bir gururla açıyoruz. Vatan, sadece bir kara parçasından ibaret değildir.

Tüm gücümüzü, şehit kanıyla sulanan, ecdadımızın canını feda ettiği vatanımızdan alıyoruz. 30 Ağustos ve 18 Mart gibi önemli günlerimizi büyük bir coşkuyla anıyoruz. Öğrencilerimizin de bu anlayışı devam ettirdiğini görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

İletişim ve Tasarımı Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman da, Çanakkale Zaferi ile ilgili öğrencilerle birlikte bir sergi hazırladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz de bu zaferi tasarım yoluyla anlatmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle kapılarını açan sergide, öğrencilerin hazırladığı ve Çanakkale ruhunu, fedakarlık, vatan sevgisi kavramlarını anlatan tasarımlar yer alıyor. Sergi, KTO Karatay Üniversitesi C Blok Fuaye Alanı'nda 18 Mart 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Doç. Dr. Huri Deniz Karcı, Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak ile Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Cihad Kayaduman'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA