Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı’nda yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 19 Mart Arife günü ve 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor.

Sıcaklıkların bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerin yüksekleri ile yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Arife günü ve bayram günleri için yaptığı günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

Arife Günü (19 Mart Perşembe)

Ülke geneli çok bulutlu geçecek. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı olması bekleniyor.

Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma)

Ülke geneli yağışlı olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi)

Ülke geneli çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında yurdun genelinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar)

Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Üç büyükşehirdeki detaylı hava durumu ve sıcaklık beklentileri ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının; Perşembe 5-7/8-10 °C, Cuma 3-5/9-11 °C, Cumartesi 4-6/14-16 °C, Pazar ise 3-5/8-10 °C aralığında olması bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklıkların; Perşembe 7-9/9-11 °C, Cuma 6-8/9-11 °C, Cumartesi 7-9/11-13 °C, Pazar günü ise 6-8/9-11 °C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1. günü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının; Perşembe 6-8/16-18 °C, Cuma 8-10/12-14 °C, Cumartesi ve Pazar günleri ise 6-8/14-16 °C arasında olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

