GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,46
EURO
51,51
STERLİN
59,46
GRAM
7.249,61
ÇEYREK
11.963,30
YARIM ALTIN
23.846,85
CUMHURİYET ALTINI
47.490,68
GÜNCEL Haberleri

Hürmüz Boğazı’ndan “İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçiş yaptı

Hürmüz Boğazı’ndan “İran’a ait olmayan“ ilk ham petrol tankerinin geçtiği belirlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları, İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve özellikle bu ülkelerle bağlantılı gemilere geçiş izni vermemesi sonrası Boğaz'da trafik durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı'ndan 28 Şubat'tan itibaren geçen gemilerin büyük kısmını İran bayraklı gemiler oluşturdu.

Anlık takip platformu MarineTraffic'in sistemine göre, Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Abu Dabi'nin Das ham petrolünü taşıyan Aframax sınıfı Karachi tankeri, otomatik tanımlama sistemi (AIS) açık şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçen "İran'a ait olmayan" ilk gemi oldu.

Yaklaşık 237 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri 15 Mart'ta Türkiye saatiyle 14.33'te İran'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne girdi ve 17.43 civarında Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Pakistan bayraklı tanker, AIS sistemi aktif haldeyken Boğaz'dan geçişini tamamlamasının ardından halihazırda Umman Körfezi'nde ilerliyor.

MarineTraffic'e göre, bu geçiş bazı sevkiyatlar için müzakere edilmiş güvenli geçiş izni alındığını gösteriyor.

Dünyadaki petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (günlük yaklaşık 20 milyon varil) taşındığı Hürmüz Boğazı, petrol sevkiyatları açısından stratejik önemde bulunurken söz konusu geçitteki trafik İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "fiilen" kapatmasının ardından durma noktasına geldi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
