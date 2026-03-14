8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Kaçırıldı, evden hiç çıkarılmadı, çöplerin içinde bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 yıllık esaret son buldu.2019 yılında Almanya'da 5 yıldır birlikte yaşadığı Türk gencin ailesini görmek için Bursa'ya gelen Rebecca.S.'nın bir yaşındaki bebeği kaçırıldı.
İddiaya göre olay, 2019 yılının Eylül ayında meydana geldi.
Erkek arkadaşı Umut K.'nın ailesinin kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca S., durumu Almanya'daki annesine anlattı. Bu olaydan bir süre sonra bebeğinin nüfus cüzdanının kaybolduğu kendisine söylenerek yeni cüzdan çıkarması gerektiği belirtildi.
Çarşıya çıktıkları sırada tuvalete giden Rebecca S., geri döndüğünde kimseyi bulamayınca emniyete başvurdu.
Kendisinin Almanya'da Umut K.'nın ise Bursa'da yaşamak istediğini söyleyen genç. kadın, "Tartışmaların yaşandığı gün bebeğimin pasaportu ve evrakları kayboldu." dedi.
ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU
Rebecca S.'nin annesi Gabi S. ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip yardım yardım istemiş ve olay Almanya medyasında gündem olmuştu.
BABAANNE, ANNENİN İDDİALARINI REDDETMİŞTİ
Umut K.'nın annesi H.S ise Rebecca S.'nin iddia etmiş, annenin uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı olduğunu öne sürmüştü. H.S., çocuk kaçırma iddialarını reddetmişti.
DOSYA 2026'DA YENİDEN AÇILDI
Dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı.
Bu süreçte Umut K.'nin yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmalara katılmaması üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.
BABAANNE TAKİBE ALINDI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atan babaanneyi takibe aldı.
Ekipler, belirli günlerde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden Hanife S.'yi adım adım izledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi.
ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA BULUNDU
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 7 yıldır aranan N.S.'yi kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde buldu.
8 yaşındaki çocuk sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek devlet koruması altına alındı.
BABAANNE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Hanife S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi Recai M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan çocuğun babası Umut K.'nın ise ikiyıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA