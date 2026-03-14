Konya’da imam vefat etti!

Edinilen bilgilere göre Konya'nın Çumra ilçesinde görev yapan Merkez Ziraat Camii İmam-Hatibi Harun Yüksel (59) hocanın vefat ettiği bildirildi. İlçede uzun yıllar din görevlisi olarak hizmet veren Yüksel'in vefatı, sevenlerini ve cemaatini derin üzüntüye boğdu.
Cenaze Bugün Öğle Namazının Ardından Defnedilecek
Merhum Harun Yüksel'in cenazesi 14 Mart 2026 Cumartesi günü (Bugün) öğle namazını müteakip Çumra Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Sevenleri Yasa Boğuldu
Görev yaptığı süre boyunca çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Yüksel'in vefatı, ailesi, yakınları ve Çumra halkı arasında büyük üzüntü oluşturdu.
(Berna Ata)