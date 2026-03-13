GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde duyuru yapıldı! 5000 TL ödeme yapılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde duyuru yapıldı! 5000 TL ödeme yapılacak

Konya'nın Taşkent ilçesi müftülüğü, örgün ilahiyat programında eğitim gören ve ailesi ilçede ikamet eden öğrenciler için 2026 yılı bahar dönemi burs başvurularının başladığını duyurdu. Müftülük tarafından yapılan açıklamada, ilahiyat alanında eğitim alan öğrencilerin desteklenmesi amacıyla verilen 5000 TL burs için başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.

BAŞVURULAR 17 MART'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada, burs programına başvurmak isteyen öğrencilerin başvurularını 17 Mart 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Başvuruların, Taşkent Müftülüğüne doğrudan yapılması gerektiği bildirildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin örgün ilahiyat programına devam etmeleri ve ailelerinin Taşkent ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan öğrenciler, belirtilen tarihe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru süreci ve burs programına ilişkin detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerin Taşkent Müftülüğü ile iletişime geçebileceği belirtildi. Yetkililer, bilgi almak isteyenlerin 0332 497 12 18 numaralı telefondan müftülüğe ulaşabileceğini kaydetti.

(Meltem Aslan)

