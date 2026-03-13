Kulu’da Fahrettin Koca Fen Lisesi öğrencileriyle iftar

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kaymakam Refiki Uğur Kızılboğa ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Fahrettin Koca Fen Lisesi’nde düzenlenen iftar programında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Canpolat, gençlerin eğitim hayatına dair hedef ve düşüncelerini dinledi.
İftarın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Canpolat, gençlerin eğitim hayatına ilişkin düşünce ve hedeflerini dinledi.Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Canpolat, mübarek Ramazan aylarını tebrik ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu. (Bekir Turan)
