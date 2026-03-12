Halkapınar’da tarımda dönüşüm: Silajlık sorgum sudan otu üreticilere tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) Projesi kapsamında Konya’nın Halkapınar ilçesinde hayata geçirilen “Sorgum Sudan Bereket Buradan” projesi kapsamında üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi.
TAKE Projesi çerçevesinde Halkapınar'da gerçekleştirilen eğitimde, mısıra güçlü bir alternatif olarak gösterilen Silajlık Sorgum Sudan Otu üretimi ele alındı. Programda üreticilere bitkinin yetiştirme teknikleri, su tüketimi, verim potansiyeli ve üretim planlaması hakkında bilgi verildi.
Eğitime, İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet Tetik ile Halkapınar İlçe Müdür Vekili Ulaş Tatlıdil de katıldı.
Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda özellikle kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının verimli kullanımı ve düşük maliyetle yüksek verim elde etme konuları üzerinde duruldu.
Yetkililer, Silajlık Sorgum Sudan Otu'nun az su tüketimiyle yüksek verim sağlayan bir yem bitkisi olduğunu belirterek, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif olabileceğini ifade etti.
