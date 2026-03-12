Dünya sinemasının en prestijli üç büyük festivalinden biri olan ve her yıl Almanya'nın başkentinde düzenlenen Berlinale'de, ana yarışma kategorisindeki en başarılı filme verilen simgesel bir ödül bulunmaktadır.
Berlin Film Festivali'nde verilen en büyük ödül hangisidir?
Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) ana yarışma bölümünün en iyi filmine verilen en büyük ödül Altın Ayı (Golden Bear) ödülüdür.
Ödülün tarihçesi ve anlamı hakkında bazı önemli detaylar şunlardır:
-
Şehrin Sembolü: Berlin'in armasında ve bayrağında yer alan "ayı" figürü, şehrin sembolü olduğu için festivalin en büyük ödülü olarak seçilmiştir.
-
Tasarım: Ödül heykelciği, ünlü Alman heykeltıraş Renée Sintenis tarafından tasarlanmış ve ilk kez 1951 yılında verilmiştir.
-
Diğer Ödüller: En iyi yönetmen, en iyi oyuncu ve en iyi senaryo gibi diğer kategorilerde ise Gümüş Ayı (Silver Bear) ödülleri verilmektedir.
-
Türk Sineması ve Altın Ayı: Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz (1964) filmi ve Semih Kaplanoğlu'nun Bal (2010) filmi bu büyük ödülü kazanan Türk yapımlarıdır.
Cevap: Altın Ayı
Kaynak: Haber Merkezi