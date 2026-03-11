Türkiye’de kaç büyükşehir vardır?

Türkiye'nin idari yapısında önemli bir yer tutan büyükşehir belediyeleri, nüfus yoğunluğu ve ekonomik gelişmişlik kriterlerine göre belirlenmiş stratejik yönetim merkezleridir.
Türkiye'de toplam kaç büyükşehir belediyesi vardır?
Türkiye'de şu an itibarıyla toplam 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.
Büyükşehir statüsünün kazanılması ve yönetimiyle ilgili temel bilgiler şunlardır:
-
Nüfus Kriteri: Mevcut yasalara göre, bir ilin büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için toplam nüfusunun 750.000 ve üzerinde olması gerekmektedir.
-
Son Değişiklik: 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla, aralarında Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 14 il daha büyükşehir statüsüne kavuşmuş ve sayı 30'a yükselmiştir.
-
Yönetim Farkı: Büyükşehir statüsündeki illerde "İl Özel İdareleri" kaldırılmış ve belediye sınırları il mülki sınırlarına genişletilmiştir (Mülki il belediyesi sistemi).
Cevap: 30
Kaynak: Haber Merkezi