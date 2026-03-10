Dünya genelinde en çok konuşulan dillerden biri olan Fransızca, hem melodik yapısı hem de diplomatik geçmişiyle birçok ülkenin resmi veya yaygın dili konumundadır.

Gittiğiniz ülkede birisi sizi "bonjour" diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?

Eğer birisi sizi "bonjour" diyerek karşılıyorsa, muhtemelen Fransa'ya gitmişsinizdir. Fransızcada "iyi günler" veya "merhaba" anlamına gelen bu ifade, dilin en temel ve yaygın selamlaşma biçimidir.

Ancak Fransızca sadece Fransa ile sınırlı değildir; bu selamı alabileceğiniz diğer başlıca yerler şunlardır:

Avrupa'da: Belçika, İsviçre (Frankofon bölgeleri), Lüksemburg veya Monako.

Kuzey Amerika'da: Kanada'nın Quebec eyaleti.

Afrika'da: Senegal, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi birçok eski Frankofon sömürgesi olan ülke.

Cevap: Fransa

