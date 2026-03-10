Benzine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren artış bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.

EŞEL SİSTEM DEVREDE!

3,19 lira olan zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul'da benzinin 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya, İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.

EŞEL SİSTEM NE DEMEK?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı artışların doğrudan pompa fiyatlarına yansımaması için uygulanan bir vergi düzenleme mekanizmasıdır. Sistem, fiyat artışlarını Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden dengelemeyi amaçlar.

Türkiye'de ilk kez 17 Mayıs 2018'de kur şoklarının ardından devreye alınan uygulama, akaryakıt zamlarının tüketiciye etkisini sınırlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak 2021'in son çeyreğinde artışların ÖTV tutarını tamamen eritmesi nedeniyle sistem kademeli olarak sona erdirilmişti.

EŞEL SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Sistem temel olarak vergi ayarlaması prensibine dayanır.

Akaryakıtın vergiler hariç maliyeti arttığında, devlet ÖTV tutarını düşürerek pompa fiyatındaki artışı sınırlar.

Örneğin litre başına 20 kuruşluk bir artış oluştuğunda, bu tutar ÖTV'den karşılanır ve zam tüketiciye yansıtılmaz ya da daha sınırlı yansır.

Uluslararası fiyatlar düştüğünde ise indirim doğrudan pompaya tam olarak yansıtılmayabilir; daha önce düşürülen ÖTV kademeli olarak eski seviyesine getirilir.

