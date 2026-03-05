Akaryakıtta çifte zam!

Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar Körfez ülkelerine yayıldı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'ın elinde ve petrol fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz oldu.
Petroldeki yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Benzin bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3,11 lira zam yapıldı. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzin 59,32 liraya, Ankara'da 60,26 liraya, İzmir'de 60,54 liraya yükseldi. Motorin İstanbul'da 63,51 liraya, Ankara'da 64,61 liraya, İzmir'de 64,88 liraya yükseltildi.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.
