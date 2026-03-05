GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya SMMM odası şehitleri ve vefat eden meslektaşlarını unutmadı

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından, şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden meslek mensupları için hatim duası programı düzenlendi. Adnan Sürmegöz Camii’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda oda üyesi katılım sağladı.

1–7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehitlerimiz ve hayatını kaybeden mali müşavirler için dualar edildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Muhasebe Haftası boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muhasebe Haftası dolayısıyla farklı etkinliklerle mesleğimizin önemini vurgularken, aynı zamanda aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşlarımızı da rahmet ve minnetle anmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de onlar için düzenlediğimiz hatim duasında bir araya geldik. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Hatim duası programının ardından cami cemaati ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

 

(Bekir Turan)

