Konya SMMM odası şehitleri ve vefat eden meslektaşlarını unutmadı

1–7 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, şehitlerimiz ve hayatını kaybeden mali müşavirler için dualar edildi.
Programla ilgili değerlendirmede bulunan Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Muhasebe Haftası boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muhasebe Haftası dolayısıyla farklı etkinliklerle mesleğimizin önemini vurgularken, aynı zamanda aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşlarımızı da rahmet ve minnetle anmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de onlar için düzenlediğimiz hatim duasında bir araya geldik. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve meslek camiamıza başsağlığı diliyorum.”
Hatim duası programının ardından cami cemaati ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(Bekir Turan)