Kilosu nedeniyle akran zorbalığı gördü psikoloji okudu

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisine bağlı kilo alan ve ilkokul yıllarında bu nedenle zorbalıkla mücadele eden Gözen Durmuş, yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümü okudu. Bu süreçte 50 kilo vererek 180 kilodan 130’a düşen Durmuş, şimdi yüksek lisansını tamamlayıp, mesleğine başlamak istiyor.

Gözen Durmuş, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık sonucu kortizon tedavisiyle kilo almaya başladı. İlkokul yıllarında sağlık sorunlarının yanı sıra çevresinde uğradığı zorbalıkla mücadele eden Durmuş, aşırı kilosuna rağmen eğitimden vazgeçmedi. Bir dönem 180 kiloya kadar çıkan Durmuş, açık öğretimde ilköğretim ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüzde 75 bursla özel üniversitede psikoloji bölümünü kazandı. 2025'te üniversiteden mezun olan ve bir taraftan da tedaviyle yaklaşık 50 kilo veren Durmuş'un en büyük hedefi yüksek lisansını tamamlayıp, mesleğe başlamak ve kendisi gibi dezavantajlı gruplara destek olmak

‘AZMETTİM, OKULU BİTİRDİM'

Durmuş, bebeklikten itibaren kilo aldığını söyleyerek, "Hastaneler, diyetisyenler, doktorlar bir türlü kilo vermeme yardımcı olmadı. Giderek daha çok kilo aldım. Bu durum benim ilkokulu okumamı zorlaştırdı. İlkokulda zorbalık, dışlanma ve oradaki erişimimde güçlük çektim. Daha sonra ebeveynlerimi kaybettim küçük yaşta. Bakımımı teyzem üstlendi. Dışarı çıkamadım, okula devam edemedim. Örgün eğitime gidemedim. Kendimi çok kötü hissettim. Benimle alay ettiler. Sonrasında, evdeyken kendime 'neden', 'niçin' soruları sordum. 'Neden ben yapamayayım, neden ben devam edemeyeyim?' dedim. Üniversite okumaya karar verdim. Kendi kendime ders çalıştım, kendi kendime İngilizce öğrendim. Bu emekler sonucunda üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandım fakat orada da zorbalıklar devam etti. Orada da erişimim yoktu, sıralara oturamıyordum. Bir türlü dersi dinleyemiyordum. Ama bir şekilde devam ettim. Azmettim ve okulu örgün bir şekilde bitirdim” dedi.

‘DEZAVANTAJLI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Gözen Durmuş, şimdi hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyleyerek, "Hiçbir şey için geç değil. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Ben yılmadım. Şu anda da klinik yüksek lisansımı okumak istiyorum. Hayata devam etmeye çalışıyorum. Psikolojiyi seçmemin sebebi; uzun yıllardır evde vakit geçirdim, dışarıya çıkamadım, bu beni psikolojik anlamda çok etkiledi. Bu yüzden dezavantajlı insanlarla çalışmak istiyorum. Benim gibi olan insanlarla çalışmak istiyorum. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Ben bu yolda yılmadan devam edeceğim. Benim gibi olanlar için paylaşım yapacağım” ifadelerini kullandı.

