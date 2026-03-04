Konya’da patlama sesi duyuldu!

Konya’da bugün öğle saatlerinde kentin farklı bölgelerinden yüksek patlama sesleri geldi. Ses, şehirde kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. AKOM’dan yapılan açıklamada sesin kaynağı belli oldu.

SESİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada;

"Şehrimiz genelinde kısa süre önce duyulan patlama benzeri yüksek ses, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından planlı olarak gerçekleştirilen uçuşlar sırasında oluşan sonik patlama sonucu meydana gelmiştir.

9 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Bu durum planlı faaliyetler kapsamında olup, herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Uçuş faaliyetleri 10:00 - 12:30 saatleri arasında 13 Mart 2026 tarihine kadar devam edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir nesnenin havada ses hızını aşarak hareket etmesiyle oluşan şok dalgalarının ürettiği yüksek sesli patlamadır. Bu olay, insan kulağına bir patlama ya da gök gürültüsü gibi gelen ve büyük miktarda ses enerjisi yayan bir sesle sonuçlanır. Ateşlenen bir merminin çıkardığı patlama sesi veya bir kamçının şakırtısı, küçük çaplı sonik patlamalara örnek olarak verilebilir.

Özellikle büyük süpersonik (ses üstü hızda) uçaklar tarafından oluşturulan sonik patlamalar, oldukça yüksek gürültüye neden olabilir. Bu sesler, insanların uyanmasına yol açabileceği gibi bazı binalarda küçük yapısal hasarlara da neden olabilir.

(Meltem Aslan)