Konya’da eniştesi ve yeğenini silahla öldüren sanığın cezası belli oldu
Konya’da tartıştığı eniştesi ile 17 yaşındaki yeğenini silahla öldüren sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin K. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.
Söz verilen sanık K., kasıtlı olarak 17 yaşındaki maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Kasten kimseyi öldürmek istemedim. Eylemim meşru müdafaa kapsamındadır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Heyet, sanığın, "kasten öldürme" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına, yargılama aşamasında iyi hal göstermesinin lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Konya'nın merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde 4 Mayıs 2021'de, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin K. (54) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurulan Osman Kayabaşı olay yerinde, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”