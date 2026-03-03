GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı
Konya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 21’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bin 185 adet sentetik ecza hapı, 479 gram bonzai, 700 gram skunk, 780 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 42 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan 75 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 50 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(Bekir Turan)

