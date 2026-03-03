Konya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bin 185 adet sentetik ecza hapı, 479 gram bonzai, 700 gram skunk, 780 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 42 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Operasyonda yakalanan 75 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 50 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
(Bekir Turan)