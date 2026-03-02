Selçuklu ailesi iftarda buluştu

Selçuklu Belediyesi, tarafından düzenlenen “Selçuklu İftar Buluşması” Selçuklu’da görev yapan idareciler ile yerel yönetim temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu. Başkan Pekyatırmacı “Selçuklu ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, tüm kurumlarımızla omuz omuza vererek ilçemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşıyoruz.”

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlediği iftar programı ile Selçuklu'ya hizmet eden kurum idarecileri ve yerel yönetim temsilcilerini "Selçuklu İftar Buluşması” ile bir araya getirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu'nun gelişmesi için emek veren tüm paydaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Nihan Öncan, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklumuza çok güzel, çok değerli hizmetleri hep birlikte yapıyoruz”

Selçuklu İftar Buluşması ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Selçuklu ailesi büyük bir aile. Bugün nüfusta baktığımız zaman 703 bin nüfusumuzla Türkiye'de 13. büyük ilçeyiz Anadolu'da nüfusu en çok olan ilçelerin başında geliyoruz.

Yüzölçüm olarak da 2000 kilometrekare yüzölçümüme sahibiz ve hem nüfus hem yüzölçüm itibariyle en büyük ilçe sıralamasında en üst konumda olan ilçeyiz. Kadim Selçuklu medeniyetinin mirasçısı bir ilçeyiz. Selçuklu medeniyetine başkentlik yapan ve ismini alan büyük bir ilçe ve büyük bir aileyiz. Bu aile içerisinde yerel yönetim organlarımızla, kaymakamlığımızla, kurum müdürlüklerimizle, meclisimizle, muhtarlıklarımızla elhamdülillah çok güzel bir birlikteliği, çok güzel birlik beraberliği hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel birlik beraberlik için burada bulunan tüm haziruna başta kaymakamımız olmak üzere teşkilatımıza, kurumlarımızın değerli idarecilerine, muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin ve birlikte hareket edebilmenin neticesinde çok şükür Selçuklumuza çok güzel, çok değerli hizmetleri hep birlikte yapıyoruz. Hiçbir zaman kurumlarımızı ayırmıyor, hiçbir zaman görev, sorumluluk paylaşımında bu iş bizim işimiz değil demiyoruz. Bütün kurumlarımız her konuda elinden gelen çabayı gayreti gösteriyor ve bu birlik beraberlikten de çok şükür çok güzel bereketler ortaya çıkıyor” dedi.

"Halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla çalışıyoruz”

Eğitimden, sağlığa, tarımdan spora kadar çok geniş bir yelpazede Selçuklu'ya değer katacak çalışmaları kurumlar arası işbirliği ile yürütüklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle, İlçe Müftülüğümüzle, İl Sağlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle, İlçe Tarım Müdürlüğümüzle, Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüzle tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları yürütüyoruz. Emniyetimizle çok önemli işbirlikleri yapıyoruz. Yine Kent Konseyimiz şehrin her yönden toplumsal ihtiyaçlarını belirleyen ve bunların karşılamasında da toplumun tüm dinamiklerini harekete geçiren önemli bir kurum. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesinde muhtarlarımızın hem kendi iç iletişimleri hem de bizimle ve diğer kurumlarımızla olan iletişimlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanması, mahallelerimizden taleplerin doğru bir şekilde bize iletilmesi ve bu süreçlerin yönetilmesi çok çok önemli. O yüzden Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanımızın şahsında tüm muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki yapılan hizmetlerde sizlerin çok büyük katkıları var. Sağ olun, var olun. Tabii siyasetle bu hizmetleri yürütüyoruz. Teşkilatımızın bize çok büyük katkıları var. Onların katkıları olmadan bu yükü kaldırmamız mümkün değil. İl başkan yardımcımız burada, ilçe başkanımız burada. Özellikle teşkilatımıza bize verdikleri destek, güç ve özellikle her konuda bizim önümüzü açmaları ve bize yardımcı olmalarından ötürü sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin diyorum. Tabii Cumhur İttifakı ortamımızda aynı şekilde bu çalışmalarımızda bize sürekli destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.Meclisimizde meclis üyelerimizle birlikte şehrimizde, ilçemizde yapılan bütün çalışmaları istişare ediyor, ortak kararlar alıyoruz. Meclis üyelerimizin bize olan güveni ve desteği bizim için çok önemli. Tüm siyasi partiler nezdinde meclisimizde görev alan tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza verdikleri destekler ve güvenden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi ki mesai arkadaşlarım, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız onlarda çok özverili bir şekilde çalışıyorlar, gayret ediyorlar hizmetlerin yürütülmesinde çok büyük emekleri var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ailenin mensubu olmaktan dolayı şükrediyorum Şehrimize, hemşehrilerimize hizmet edebiliyor olmak bizim için çok önemli. Halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla çalışıyoruz. Şehrimizin standardını, insanımızın mutluluğunu, refahını nasıl daha yukarılara çıkartabiliriz, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl daha iyi sahip çıkabiliriz, yaşlılarımıza, engellilerimize nasıl daha faydalı olabiliriz bunların çabası gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu gayretlerimiz, çabalarımız, bu birlik beraber içerisinde hep birlikte devam edecek diyorum.” diye konuştu.

Selçuklu Kaymakamı Tortop, "Biz büyük bir aile, büyük bir ekibiz”

Sözlerine "Paylaşma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularının doruğa ulaştığı bu güzel ayda bu bereketli sofrada bulunmaktan mutluyum” diyerek başlayan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Değerli muhtarlarım; temsilcileri olduğunuz muhtarlık kurumu mahalli demokrasimizin temel taşlarından biridir. Sizler devlet ile vatandaş arasında iletişim aracı olma görevi yanında sorumluluk alanımızdaki sorunları birebir takip ediyor ve kamu hizmetlerinin sahaya yansımasında etkin bir rol üstleniyorsunuz. Sahayı en iyi bilen, vatandaşlarımızın sesini en doğru şekilde bizlere ulaştıran sizlersiniz. Değerli birim amirlerimiz, müdürlerimiz, başarının sırrı birlik ve istişare kültürünün yanında uyumlu ve sağlıklı bir iletişime sahip olmak ile de yakından ilgilidir. Sizlerin bu uyumu ilçemize yapılan yatırımlara genel memnuniyet olarak direkt yansır. Değerli muhtarlarımız, müdürlerimiz, biz büyük bir aile, büyük bir ekibiz. Bu ekipte her bir arkadaşımızın ayrı ayrı yetki, görev ve sorumlulukları var.

Hep beraber gayretli ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bir zincirin halkaları gibi birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Eğer halkalar sağlam ve uyumlu ise başarı da ona bağlı olarak görkemli olur. Halkalardaki bir zayıflık, bir zaafiyet, bizleri mutlaka olumsuz olarak etkiler. Artık devletimiz fevkalade güçlü, sorunların çözümü ve hizmetlere ulaşım çok daha kolay.Selçuklu Belediyemiz de sizlere en iyi hizmeti sunma ve sorunlarınızın çözümü konusunda çok duyarlı. Bugün de bizleri bu güzel iftar programında buluşturdular. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya şahsım ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraberce Kadir Gecesi'ne ve ardından Ramazan Bayramı'na hep birlikte kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı," Selçuklu Türkiye'nin en nezih ve en güzel ilçelerinden biri”

Selçuklu'nun Türkiye'nin en nezih ve en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, "Selçuklu'ya hizmet eden, bu ilçe için emek veren kıymetli insanlarla bir arada olmamıza vesile olan başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde görev yapan tüm müdürlerimize gayretlerinden dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Özellikle kaymakamımıza sağladığı güzel koordinasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızın da müdürlüklerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde ilçemize değerli hizmetler kazandırıldığını belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu