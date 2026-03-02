GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Meram Belediyesporlu Saliha Bağçeci Türkiye üçüncüsü oldu

Meram Belediyesporlu Saliha Bağçeci Türkiye üçüncüsü oldu
27-28 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Meram Belediyespor sporcusu milli taekwondocu Saliha Bağçeci, önemli bir başarıya imza attı. Bağçeci şampiyonada üçüncü olarak Meram'a bir gurur yaşattı.

27-28 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Meram Belediyespor sporcusu milli taekwondocu Saliha Bağçeci, önemli bir başarıya imza attı.

57 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, olimpiyat, Avrupa ve dünya dereceli sporcuların da yer aldığı zorlu şampiyonada 5 çetin maç yaparak Türkiye üçüncüsü oldu.

Yüksek tempoda ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda üstün performans sergileyen Bağçeci, kürsüye çıkarak hem kulübünü hem de Meram'ı gururlandırdı. Milli sporcu Saliha Bağçeci'nin elde ettiği bu derece, Meram Belediyespor'un taekwondo branşındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ, SALİHA BAĞÇECİ VE ANTRENÖRLERİNİ TEBRİK ETTİ 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, elde edilen başarıdan dolayı milli sporcu Saliha Bağçeci'yi ve antrenörlerini tebrik etti. Başkan Kavuş yaptığı açıklamada, Meram Belediyespor'un sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Milli sporcumuz Saliha Bağçeci'nin, böylesine üst düzey ve zorlu bir organizasyonda Türkiye üçüncüsü olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Kendisini ve emeği geçen kıymetli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

