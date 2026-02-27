GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
PFDK Konyaspor - Galatasaray maçının cezalarını açıkladı

Bekir Turan
İnternet editörü

Güncelleme Tarihi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 26 Şubat 2026 tarihli 58 sayılı toplantısında, 21 Şubat'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkleri karara bağladı. 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ardından her iki kulübe de çeşitli para cezaları verilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında da hak mahrumiyeti kararı çıktı.

ANADOLU KARTALI'NA 220 BİN TL CEZA

PFDK, Konyaspor'u taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezasına çarptırdı. Kurul, cezayı takdiren ve netice itibarıyla uyguladı.

GALATASARAY'A TEZAHÜRAT CEZASI

Galatasaray'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza verildi. Sarı-kırmızılıların, aynı sezon içinde deplasman takım olduğu bir maçta bu eylemi 9. kez gerçekleştirmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi kapsamında 1 milyon TL para cezası uygulandı.

Ayrıca 53/3. madde gereğince, çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu belirlenen misafir tribün Kuzey Üst A ve Kuzey Üst B bloklarındaki taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki deplasman maçına girişleri engellendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA 2,7 MİLYON TL

Galatasaray Kulübü'ne, 21 Şubat'ta resmi X hesabından ve 22 Şubat'ta resmi internet sitesinden yapılan ve "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” olarak değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle de ceza kesildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1-b maddesi uyarınca kulübe 2 milyon 700 bin TL para cezası verildi.

BAŞKAN ÖZBEK'E 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Aynı açıklamalar nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'e de Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/3 ve 38/1-a maddeleri gereğince 15 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Böylece PFDK kararları doğrultusunda Galatasaray'a toplam 3 milyon 700 bin TL, Konyaspor'a ise 220 bin TL para cezası verilmiş oldu.

