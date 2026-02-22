GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor Başkanı Atiker prim iddialarına cevap verdi: “Ahlaksızlıktır’’

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Başkanı Atiker prim iddialarına cevap verdi: “Ahlaksızlıktır’’
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Galatasaray maçı sonrası ortaya atılan “prim” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında sosyal medyada ortaya atılan "prim” iddialarına sert bir şekilde karşı çıktı. Atiker, söz konusu paylaşımların bilinçli ve organize biçimde dolaşıma sokulduğunu ifade ederek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir dille vurguladı.

"Prim iddiaları açık bir iftiradır; ahlaksızlıktır ve art niyetlidir"

Ömer Atiker, Konyaspor'un köklü geçmişine ve temel değerlerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Konyaspor–Galatasaray maçı üzerinden bilinçli ve organize şekilde servis edilen ‘prim' iddiaları açık bir iftiradır; ahlaksızlıktır ve art niyetlidir. Konyaspor'un geçmişinde de bugününde de gizli prim pazarlıkları, şaibeli teşvikler ve masa başı hesaplar asla olmamıştır.”

"Bu kulüp sahaya çıktığında sadece formasının sorumluluğunu taşır”

Ömer Atiker, Konyaspor camiasının töhmet altında bırakılmasına sert tepki gösterirken, futbolcuların emeğinin sorgulanmasına da karşı durdu:

"Bu kulüp sahaya çıktığında yalnızca formasının hakkını verir, armasını şerefiyle taşır. Futbolcularımızın alın terini tartışmaya açmaya, Konyaspor camiasını zan altında bırakmaya çalışan herkes bilmelidir ki; bu kulüp susmaz, geri adım atmaz ve onurunu kimseye çiğnetmez.”

"Kimse Konyaspor'u kirli senaryoların parçası yapamaz”

Başkan Atiker, açıklamasının sonunda iddiaları gündeme taşıyanlara net bir mesaj verdi:

"Konyaspor'un adını kasıtlı şekilde bu tür kirli senaryoların içine çekmeye çalışanlar, sarf ettikleri her sözün ve attıkları her adımın sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Konyaspor hiçbir algı operasyonunun, hiçbir kirli hesabın parçası olmaz; yolunu onuruyla yürür.” 

(Cumali Özer)

