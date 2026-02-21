GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
EKONOMİ Haberleri

Yeni araç alacaklar dikkat! Zorunlu oldu: Takmayanlara 75 bin lira ceza

Yeni araç alacaklar dikkat! Zorunlu oldu: Takmayanlara 75 bin lira ceza
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili araç sahiplerini uyarıcı nitelikte bilgilendirme yayımladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini ilgilendiren uyarısını yaptı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na yazı gönderen EGM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması nedeniyle "Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler" kapsamında kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa tescil edilen (sıfır) yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ve çekici cinsi motorlu taşıtlarda belediye ve mücavir alan sınırı ayrımı yapılmaksızın takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunu hatırlattı.

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN UYARIDIR"

EGM açıklamasının devamında, kanunun yakın zamanda yürürlüğe gireceğine değinerek mağduriyet yaşanmaması adına bu cinste araç alacakların bilgilendirilmesini talep etti.

Bu kapsama giren ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen taşıtlar ile gördükleri hizmet bakımından yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlarda takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmayacak.

CEZASI NE KADAR?

Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte belirtilen gereçleri bulundurmayan sürücülere 1000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER