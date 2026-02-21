GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Motorine zam geliyor!

- Güncelleme Tarihi:

Motorine zam geliyor!
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 lira zam yapıldı.

ABD-İran arasındaki olası savaş gerilimi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise hem Türkiye hem de dünyadaki  akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

2 LİRA 40 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağı öğrenildi. 

Sahadan aktarılan bilgiye göre zam ücreti 2 lira 40 kuruş olacak. 

MOTORİN FİYATLARI 60 LİRAYI GEÇECEK

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

SON ZAM GEÇTİĞİMİZ AY YAPILMIŞTI

Motorine geçtiğimiz ayın sonunda da zam yapılmıştı. 

Litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk bir zam gelen motorin  57,3 liraya çıkmış İstanbul'da depo doldurma fiyatı 2 bin 865 liraya kadar yükselmişti. 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

