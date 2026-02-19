GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,64
STERLİN
59,08
GRAM
7.340,95
ÇEYREK
12.109,82
YARIM ALTIN
24.138,91
CUMHURİYET ALTINI
48.072,32
KONYA Haberleri

Konya’da 5 katlı binada yangın paniği!

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 5 katlı binada yangın paniği!

Konya'da Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ Konutları H4 Blok'ta zemin katta çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Havva Şahinöz, iftar yapmak üzere oğlu Necati Şahinöz'ün evine gitti. 



İftarın ardından annesini evine bırakmak için birlikte konuta gelen Necati Şahinöz, daireye girdikleri sırada mutfaktan dumanların yükseldiğini fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 



Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangına hemen  müdahale ederek kontrol altına aldı.



Yangının buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 



Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürüyor.

(Mehmet Kemal Sayın)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER