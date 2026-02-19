Konya’da 5 katlı binada yangın paniği!

Konya'da Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ Konutları H4 Blok'ta zemin katta çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Havva Şahinöz, iftar yapmak üzere oğlu Necati Şahinöz'ün evine gitti.
İftarın ardından annesini evine bırakmak için birlikte konuta gelen Necati Şahinöz, daireye girdikleri sırada mutfaktan dumanların yükseldiğini fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler sürüyor.
(Mehmet Kemal Sayın)